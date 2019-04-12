Оставь меня, работа, я в печали: самые ленивые знаки Зодиака

Любого человека время от времени одолевает лень. Одни справляются с ней, других она побеждает.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые ленивые.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Раки — очень хитрые представители зодиакального круга, скрывающие свою лень за имитацией какой-то важной деятельности. Они могут очень долго чем-то заниматься, но это лишь прикрытие, результата от такой работы не будет. Более того, у людей, рожденных под этим знаком Зодиака, очень мало энтузиазма, они меланхоличны, медлительны и предпочитают плыть по течению.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась:10 августа 1997 года

Представителей этого знака звезды наделили даром превращать лень в искусство. Бездельничают они с таким царственным видом, что ни у кого не повернется язык назвать их ленивцами. Если же кто-то наберется смелости упрекнуть Львов в безделии, то в ответ может услышать: "Не царское дело — работать!".

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень ленивы. Заставить их что-то делать, конечно, можно, но себе дороже — придется переделывать. Ну не способны Рыбы работать нормально, если им неинтересно. Если удастся увлечь представителей этого знака — тогда другое дело, они могут горы свернуть и даже не присесть на обеденный перерыв. Проблема, правда, в том, что страсть, как известно, быстро проходит.

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