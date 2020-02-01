"Дни силы" в 2020 году: астролог назвал даты, когда можно загадывать желания

Астролог и нумеролог Игорь Мехеда назвал пять благоприятных дней 2020 года, когда можно загадывать желания, строить планы на будущее и начинать что-то новое.
Всего в году существует 8 основных "дней силы". Однако первая дата (5 января) уже прошла, а еще две будут "перекрыты" затмениями и не сработают, рассказал Мехеда в эфире ObozTV.
По словам астролога, главные "дни силы" – это два солнцестояния, два равноденствия, а также четыре даты, связанные с траекторией движения Земли вокруг Солнца.
Так, в 2020-м энергетически сильными датами считаются:
День летнего солнцестояния – 21 июня;
День весеннего равноденствия – 20 марта;
День осеннего равноденствия – 22 сентября;
День зимнего солнцестояния – 21 декабря;
Перигелий (максимальное сближение Земли с Солнцем) – 5 января;
Афелий (максимальное удаление Земли от Солнца) – 6 июля;
"Точки равновесия" между перигелием и афелием – 5 апреля и 5 октября.
"Считается, что именно в эти дни нужно загадывать желания, создавать планы на будущее. Но в этом году два "дня силы" будут для этого нежелательными", – предупредил Мехеда.
Он отметил, что 21 июня ожидается солнечное затмения, а 5 июля – лунное. В эти дни лучше воздержаться от загадывания желаний.
"Затмение может их "сбить", – объяснил астролог.
"Зато все остальные даты в этом году работают", – заверил он.
Мехеда добавил, что "дни силы" повторяются космосом каждый год. "Все духовные учения, которые сейчас существуют на Земле, делают праздники именно в эти даты. Каждое учение по-своему это объясняет, но даты – одни и те же", – обратил он внимание.
Благоприятные дни 2020-го: 20 марта, 5 апреля, 22 сентября, 5 декабря и 21 декабря
Simon Pizzey / gloucestershirelive.co.uk
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