Цифра "4" под запретом: астролог озвучила рекомендации на Новый год Крысы

Астролог Эфа Форина рассказала, что на "китайский Новый год" – Новый год Крысы по восточному календарю, который наступит 25 января, – не рекомендуется использовать цифру "4".

"Этот иероглиф у китайцев считается несчастливым", – пояснила она OBOZREVATEL.

По словам астролога, в ночь с 24 на 25 января "нельзя ссориться, особенно с родственниками". Она также порекомендовала выбросить или спрятать символы старого китайского года – года Свиньи. "Если у вас остались символы прошлого года, лучше их убрать или не ставить рядом с хозяйкой года, так как свинья и крыса друг друга недолюбливают", – заметила Эфа Форина.

В новогоднюю ночь с 24 на 25 января не следует использовать число "4"

"Также 24 и 25 января не занимайте деньги сами и не давайте в долг. Не подрезайте ногти 24 января, чтобы не обрезать себе удачу", – порекомендовала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила оригинальный ритуал на привлечение денег, для которого понадобится 8 мандаринов, 8 купюр и 8 свечей.

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