В феврале нас ожидает тройное обнуление и всплеск энергий, которые не всегда окажут положительное влияние на нас.

Итак, 02.02.2020 – дата, которая начинается нулем и им же оканчивается. В этот день следует опасаться денежных потерь и иллюзии деланий. Заболеть в такую дату - к сложному выздоровлению. Четырежды повторяющаяся двойка несет в себе так называемую восьмерку - бесконечность, но ноль ее как бы удерживает, одновременно, конечно же, делая нестабильной.

Тем не менее, это идеальная дата для проведения энергетических практик. Зажгите восемь желтых или золотых свечей, положите рядом хлеб и проведите медитацию, затем хлебом покормите птиц.

В феврале 2020 года выпадает несколько дат с большим количеством двоек

20.02.2020 - дата физического бездействия и пассивности духа. И хотя многие эзотерики делают ставку на это число, все же предпочтительнее работать с 02.02.2020 , так как именно оно является зеркальным.

Но в этот день 20.02.2020 можно избавиться от проблем в энергетике с помощью вибрационных медитаций. Свечи этого дня фиолетовые или сиреневые, количество - 8 штук. Расставьте их в круг и положите в центр свое фото. Оставьте свечи какое-то время гореть, по окончании выбросите их, а фото уберите в альбом.

Следующая дата - 22.02.2020. Она не зеркальная, но в совокупности может добавить еще больший упадок энергии. Если вы хотите наладить отношения с родственниками или своим родом, зажгите 5 черных или серых свечей и покормите серых птиц. В одежде сегодня желательно соблюдать темные тона. Не следует злоупотреблять алкоголем.

Вообще, десятилетие обещает быть из разряда "качелей", и дай Бог всем нам удержаться. Но это не означает, что надо сесть и плакать. Наоборот, это говорит о том, что пришло время перемен, и мир не будет прежним. Но и мы изменились во всех аспектах и проявлениях. Стали мудрее и сенсорнее. Это прямое указание на то, что человечество должно развиваться не только физически, умственно, но и духовно. Именно так оно сможет выжить.

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