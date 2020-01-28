Топ-5 женских имен с трудной судьбой: самые неудачные имена для девочек

Далеко не все женские имена считаются счастливыми. Так, по мнению астрологов, некоторые из них отталкивают от женщины удачу и притягивают трудности.

Обладательницы таких имен могут в целом иметь сложную судьбу. OBOZREVATEL предлагает узнать своим читателям, какие женские имена специалисты считают неудачными и как лучше не называть дочку.

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Надежда

Женщины по имени Надежда часто чрезмерно полагаются на удачу, они тонут в ожиданиях, сомнениях и обладают завышенной самооценкой, которая мешает им мыслить трезво.

Если вы хотите назвать свою дочь Надей, то будьте готовы к тому, что можете привнести в ее жизнь некий сумбур, неопределенность, хаос.

А нумерологический анализ этого имени говорит о том, что у него нет ярко выраженного числа-талисмана. Многие утверждают, что талисман для имени Надежда – число 5 или 3, но в реальности числа 3, 5, 7 и 9 делят между собой право называться лучшими для Надежды.

Людмила

Астрологи отмечают, что имя Людмила очень неудачно сочетается со многими из знаков зодиака. Так, лучше всего Людмиле быть Весами, Тельцом или Рыбами. Но даже это не подарит имени Людмила особой внутренней силы.

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Считается, что жизнь Людмилы далека от безоблачной, обладательница этого имени вынуждена постоянно хвататься за соломинку. Имя Людмила входит в топ-5 неудачных имен, потому что женщины с этим именем, как правило, очень тяжело расстаются с тем, что им принадлежит. Они также не способны отпустить прошлое, чтобы идти вперед. Людмила заперта где-то между мечтами и реальным миром.

Вера

Имя Вера также внесено в список самых неудачных. Многие ошибочно полагают, что это имя призвано подарить веру в светлое будущее, но на самом деле оно, наоборот, забирает удачу. Женщина с этим именем часто слишком легкомысленно относится к собственной жизни.

Кроме того, имя Вера считается несчастливым потому, что у него нет полной версии. Так, специалисты убеждают, что разнообразие форм имени защищает человека от сглаза и других подобных проблем. У Веры такой защиты нет, ей сложно одной идти по жизни, а разбираться в людях она не умеет.

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Конечно, это вовсе не означает, что счастливых Вер не бывает, но просто обрести счастье Вере практически всегда очень трудно.

Ирина

Ирина считается проблемным именем, поскольку женщины по имени Ирина чрезвычайно самостоятельны. Кроме того, в имени Ирина доминирует именно мужская энергетика. Часто мужчины просто меркнут на фоне Ирины.

Ирина входит в топ-5 самых неудачных имен еще и потому, потому что ей труднее всего найти свою вторую половинку. Дело в том, что энергетика имени Ирина практически не гармонирует с мужскими именами. Она может быть соперницей в отношениях, но совершенно не умеет искать компромиссы.

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Александра

По мнению специалистов, парные имена, Александра, Евгения, Валерия, не очень удачливы для женщин. Мужская энергетика этих имен мешает женщине найти себя в обществе и вообще в жизни, им почти всегда не везет в любви. Александра – самая яркая представительница этого типа. Ей трудно сопротивляться мужскому началу в себе, поэтому Саша очень конфликтна и не способна идти на уступки.

Женщины с именем Александра очень часто предпочитают карьеру семейной жизни. Ужиться с Сашей сложно. По своим проблемам Александра близка Ирине, и дружба между носительницами этих двух имен поможет им понять свои недостатки.

Астрологи утверждают, что имя – это талисман человека, и советуют давать дочери, чтобы уберечь ее от неудач, два имени: одно должны знать только самые близкие, другое будет доступным и для всех остальных.

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