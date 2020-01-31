Топ-5 женских имен с пугающим значением: что они означают

Многих волнует вопрос, действительно то или иное имя может повлиять на характер, внешность или судьбу человека, и что делать, если значение имени звучит пугающе.

Психологи отвечают отрицательно. Ведь если девочку зовут, к примеру, Варвара ("дикарка"), это вовсе не значит, что она вырастет нелюдимой, а имя Белла ("прекрасная") не гарантирует победы в конкурсе красоты. О самых популярных женских именах со страшным значением – далее в материале OBOZREVATEL.

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1. Варвара

Значение имени Варвара – "дикарка, чужеземка, варварка" – пришло к нам от греков и римлян и звучит как "барбарос" ("чужеземец"). А по индоевропейской версии корень имени "вар" означает "защита". Таким образом, Варвара — это "двойная защита". Известные Варвары: Варвара Мей, Барбра Стрейзанд, Барбара Брыльска.

2. Клавдия

Имя Клавдия означает "хромой". Такое значение появилось из-за латинского корня Claudius (хромать). Как известно, в греческой мифологии был бог вулкана по имени Клаудус. Он был хромым на одну ногу, но очень хорошим: выковывал оружие для других богов и героев. Впрочем, пугающее значение имени Клавдия не грозит ничем подобным своим носительницам. Тем более, в посланиях апостола Павла упоминается римская святая с таким именем. Известные Клавдии: Клавдия Шульженко, Клаудия Кардинале, Клаудиа Шиффер.

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3. Лолита

По одной версии, имя Лолита означает "печаль, скорбь", являясь испанским вариантом имени Долорес (исп. dolor - "печаль"). А по другой, имя имеет римский корень Lollii, который переводится как "сорная трава" или "полевая трава".

При всем этом в описании характера женского имени Лолита нет ни слова о печали или спорах. Наоборот, женщины по имени Лолита, как правило, веселы, общительны и удачливы. Известные Лолиты: Лолита Милявская, Лолита Торрес.

4. Моника

Первый вариант толкования имени Моника – "одинокая": греческое слово "монос" означает "одинокая", "единственная". Согласно второму варианту имя Моника произошло от слова "монео", что значит "вдохновение". Известные Моники: Моника Беллуччи, Моника Поттер, Моника Селеш.

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5. Мелания

Значение имени Мелания, имеющего греческие корни, звучит устрашающе: "темная", или "черная". Однако на самом деле ничего негативного в нем нет. Существует версия, согласно которой Меланиями издавна называли девочек с черными и темными волосами. Варианты звучания имени: Мелайна (Греция), Мелани (в остальных европейских странах и США), Меланья, Мелаша, Малаша или Маланя (у славян). Известные Меланьи: Мелания Трамп, Мелани Чисхолм (Мелани Си), Мелани Гриффит, Мелани Лински.

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