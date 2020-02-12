Не везет в любви: топ-3 знака Зодиака, которым трудно построить отношения

Каждый человек хочет любить и быть любимым, но не всем дано познать это сладкое чувство и добиться взаимности.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о топ-3 знаках Зодиака, которым трудно построить отношения. Ведь они собственноручно отталкивают от себя счастье.

Фото: lady.tochka.net

Овен

Елена Темникова Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овнам в основном не везет в любви по той причине, что они сами от нее бегут. Когда приходит момент создания серьезных отношений, люди, рожденные под этим знаком Зодиака, начинают искать изъяны в своем избраннике и тут же разочаровываются. Звезды считают, что Овны просто боятся полюбить по-настоящему и быть верными только одному человеку. Поэтому долгие отношения – не для них.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Представители этого знака очень хотят иметь семью и быть любимыми, но, к сожалению, им не всегда удается достигнуть желаемого счастья. Очень часто Близнецы влюбляются в человека, который им не отвечает взаимностью, а они ждут и надеются. Так люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут ждать годами и упускают свои лучшие годы.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

Рыбы требовательны не только к себе, но и к своей второй половинке. Это своеобразное давление не каждый выдержит, поэтому зачастую представители этого знака страдают в одиночестве. Если бы они снизили планку требований в отношениях, все сложилось бы иначе. Но прирожденные перфекционисты даже думать об этом не желают и готовы хоть всю жизнь искать человека, который максимально будет соответствовать их требованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гороскоп на 2020 год расскажет, что приготовили звезды для всех знаков Зодиака на 12 месяцев.

Любовный гороскоп: какие знаки Зодиака являются наиболее склонными к изменам и не могут без того, чтобы не "ходить налево".

Гороскоп совместимости называет три пары по знакам Зодиака, которым будет трудно создать крепкую семью и жить под одной крышей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!