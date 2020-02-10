Сами себе враги: топ-3 знака Зодиака, которые разрушают личную жизнь

Иногда после разрыва отношений пары не понимают почему это произошло. На самом деле, они могли сами разрушить свою личную жизнь, не догадываясь об этом.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какие знаки Зодиака способны самостоятельно испортить свои отношения.

Фото: from-ua.com

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Львы любят заботиться не только о себе, но и об окружающих. Они стремятся сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, и иногда даже в этом перегибают палку. Находясь в отношениях, представители этого знака начинают всеми силами опекать своего любимого человека, порой, забывая о здравом смысле. Звезды рекомендуют Львам: чтобы не испортить свою личную жизнь – научитесь давать свободу второй половинке. И тогда вы поймете, что не стоит прилагать столько усилий, чтобы ваша совместная жизнь была счастливой.

Весы

Эмилия Кларк Фото: instagram/emiliaclarkee

Родилась: 23 октября 1986 года

Проблема людей, рожденных под этим знаком Зодиака, в том, что они не умеют быть по-настоящему искренними со своим любимым человеком. Весы часто скрывают свои эмоции и редко признаются партнеру в своих чувствах. Причина кроется в том, что по своей натуре они являются самодостаточными натурами, и боятся показаться в глазах других людей слабыми и ранимыми. Иногда вторая половинка Весов может прийти к выводу, что они просто не испытывают никаких чувств, и уйти от них.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/scarlett.johansson.fc

Родилась: 22 ноября 1984 года

Порой может показаться, что Скорпионы видят человека насквозь. Они не только заметят все недостатки своей второй половинки. Но и открыто заявят о них, что заставит любимого человека осознать, что он далеко не идеален. Со временем возлюбленному может надоесть постоянная критика со стороны представителя этого знака. В этом случае он просто отдалится.

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