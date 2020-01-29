Тираны и деспоты: топ-5 мужских имен с ужасным характером

Существуют мужские имена, которые, по мнению астрологов, имеют достаточно негативную энергетику. Они разрушительны и наделяют мужчину такими чертами характера, которые делают его бессердечным, жестоким и деспотичным.

Естественно, это не означает, что все обладатели этих имен являются плохими людьми, ведь, кроме имени, стоит учитывать знак Зодиака, восточный знак и, конечно же, воспитание. Но все же значение этих неблагоприятных имен на протяжении всей жизни может оказывать негативное влияние на характер мужчины и сделать из него мужа-тирана. Что это за имена, расскажет OBOZREVATEL.

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Борис

Достаточно распространенное имя Борис обозначает дословно "борец". Обладатель этого имени в течение всей своей жизни находится в состоянии сражения, он ничего не получает легко. Именно это ожесточает его характер и наделяет его деспотичностью. Борис не терпит возражений и всегда и повсюду стремится стать лидером. В семье же Борис устанавливает авторитарный режим, а последнее слово всегда оставляет за собой.

Тарас

Имя Тарас астрологи характеризуют как бунтарское. Тарас бунтарь по характеру, что проявляется в нем еще во время учебы в школе. Имя Тарас наделяет своего владельца вздорным характером, желанием противостоять и доказывать свою правоту, нарушать правила и пытаться чем-то выделиться из общей массы.

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Потому Тарас не обращает внимания на правила, главное для него – поступать "не как все". Мужчины с этим именем подвержены вредным привычкам, что портит жизнь всей их семье.

Герман

У имени Герман не самое благоприятное значение. Мужчины с этим именем с раннего детства очень раздражительны, им сложно подавлять свою агрессию. Герман обычно эмоционален и часто несдержан. При этом редко ему удается построить успешную карьеру, правда, Герман, может достичь высот в творчестве.

Мужчины по имени Герман часто замкнуты и нелюдимы, хотя достаточно обаятельны и умеют понравиться женщине. Однако Герман отталкивает от себя слабый пол и принимает спонтанные решения, не обсуждая их с супругой.

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Марк

Популярное сейчас имя Марк на самом деле способно наделить мужчину эгоцентризмом, полагают эксперты. Марк считает, что всегда во всем прав и сам принимает решения. У него нет желания прислушиваться в семье ко мнению женщины.

Марк достаточно замкнут и редко когда может открыть свою душу. Он желает быть хозяином положения. Поэтому в браке Марк часто требует от жены и детей полного послушания, иногда спорит до последнего, даже если неправ.

Владлен

Мужчин по имени Владлен отличают такие качества, как лидерство, гордыня, независимость и даже авторитарность. Владлен, как и Борис, всегда пытается быть первым. Этот мужчина не остается без внимания женщин, однако, создав семью, сам принимает решения, не давая делать этого супруге.

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