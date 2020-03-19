"Такого не было тысячу лет": астролог назвал 4 даты завершения пандемии

Известный авторитетный астролог Евгений Волоконцев на своем YouTube канале сделал астрологический анализ происходящего в мире процесса и предположил четыре варианта развития событий.

"Как выглядит ситуация на небе сейчас? Это большое скопление планет в знаке Козерога. Мы знаем, что Козерог – это знак запрета, заморозки, закрытых территорий. Это именно то, что сейчас происходит в мире. В Козероге с 2008 года располагается Плутон, уже третий год располагается Сатурн. Это жесткие планеты. Две самые тяжелые планеты в одном из самых тяжелых знаков Зодиака.

То, что сейчас происходит в мире, по всей видимости, связано именно с этим соединением, которое способно вызывать тяжелые катаклизмы – вплоть до войн. Астрологи в своих обзорах говорили, что первая мировая и вторая мировая войны были на аспектах Сатурн-Плутон. И сейчас, когда люди, например, в благополучной Швейцарии приходят в магазины и видят пустые полки, они говорят: "Это просто война".

Да, это война без войны. Мы воюем с вирусом. Это что-то необычное? Да, тройного соединения в Козероге не было больше тысячи лет, а соединения Плутона и Сатурна в Козероге не было больше 500 лет. Соответственно, действительно, сейчас мир проживает нечто экстраординарное, нечто очень жесткое, по эффектам – это военная обстановка. И мы видим, что происходит с бизнесом людей: многие на грани разорения.

Сегодня у меня нет готового понимания, каков характер этого процесса – легкий, тяжелый или очень тяжелый. Я могу сказать, что у меня есть 4 ступени оценки того, насколько быстро это может закончиться.

Самая оптимистичная оценка – к 11 апреля. Потому что к 11 апреля Меркурий перестанет идти по знаку болезней Рыбам. Именно с 11 апреля Меркурий начинает идти по знаку весны – Овну. То есть, начинается весна – деловая, интеллектуальная весна. Эта оценка выглядит чудесной.

Оценка средняя: у нас будет довольно тяжелое затмение в знаках Близнецы-Стрелец 5 июня. Один из пиков вируса болезни может дотянуться до этого летнего затмения.

Третья ступенька – тяжелая ситуация продлится до конца года, пока Юпитер не выйдет из Козерога. Юпитер – планета богатства – в Козероге находится в знаке своего падения. Падение – это он падает в прямом смысле слова. Мы видим, что богатые люди теряют миллиарды, а обеспеченные люди становятся на край пропасти. До конца года будет крайне жесткая ситуация.

Самый худший сценарий – это три года, пока Юпитер будет в конце Зодиака. То есть, по 2022 год включительно.

Но мы с вами оптимисты. Поэтому будем считать, что самая тяжелая фаза – это еще 2 недели, пока Марс не выйдет из Козерога. Возможно, будет еще всплеск на затмении в начале июня".

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