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Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

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2020 год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Народные приметы и суеверия гласят, что пары сыгравшие свадьбу в високосный год не проживут вместе долго, но астрологи не так категоричны.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть свадебный гороскоп на 2020 год.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

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Овен

Для этого знака Зодиака 2020 год не самый удачный. Из-за особенностей характера в семье часто будут ссоры. Лучше отложите свадебное торжество на 2021 год. Кроме того, Овнам придется поработать над отношениями, поскольку они могут испортиться.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Телец

Рожденные под этим знаком смогут создать крепкую семью в 2020 году. Несмотря на все приметы и суеверия у Тельцов получится не только сыграть свадьбу, но и сохранить крепкую семью. Главное - быть решительными и находить компромиссы.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Близнецы

Близнецам также можно заключать брак в 2020 году. Вы сможете создать крепкую семью, которая может стать примером для окружающих. Также вы сможете с легкостью организовать само торжество. Звезды будут на вашей стороне.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Рак

Раки, заключая брак в 2020 году, смогут получить очень страстную и насыщенную семейную жизнь. В целом, у вас получится заключить крепкий брак, но будьте готовы к том, что он будет наполнен ревностью.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Лев

Движение - станет преобладающим словом в семейной жизни Львов. Если вы сыграете свадьбу в 2020 году, то получите крепкую и активную семью. Ваша жизнь наполнится приключениями и разными интересными событиями.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Дева

В 2020 году Девам не нужно жениться или выходить замуж. Этот брак принесет вам только грусть и разочарование. Лучше подождите до 2021 года, чтобы избежать неприятных ситуаций и расставаний.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Весы

Семья, которая будет создана в 2020 году будет крепкой. Главное - правильно выбрать партнера и ориентироваться не только на чувства, но и на разум. Не бойтесь также и разрывать отношения с теми, с кем провели много лет.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Скорпион

Ваша непредсказуемость может негативно повлиять на брак, который будет заключен в 2020 году. В целом, ничего страшного не произойдет и, возможно, вам удастся создать крепкую семью.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Стрелец

Брак, заключенный Стрельцами в 2020 году, будет наполнен тишиной и спокойствием. Если вам по вкусу такая жизнь - то смело женитесь или выходите замуж.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Козерог

Козерогам следует быть внимательными и аккуратно выбирать будущего мужа или жену. Есть шанс, что отношения с вами завели исключительно из корыстных целей, поэтому и брак может быть по расчету.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Водолей

Сыграв свадьбу в 2020 году вам точно удастся стать счастливым в семейной жизни. Для Водолеев этот год точно является удачным. Но вам обязательно нужно быть уверенным в своем решении связать жизнь с человеком, с которым вы находитесь в отношениях.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Рыбы

Звезды подготовили для Рыб сложный год, который будет весьма благоприятным для свадьбы. Не бойтесь заводить отношения в год Крысы - если вы приложите усилия они будут крепкими и комфортными для вас.

Свадебный гороскоп на 2020 для всех знаков Зодиака: когда жениться в год Крысы

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог Людмила Халанская сообщила о том, что в 2020 году произойдет уникальное соединение планет, которым можно воспользоваться.

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Автор
Мария Дидык
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