Стареют раньше других: топ-4 знака Зодиака, которые преждевременно теряют молодость

Старение — это неизбежный процесс, но с каждым человеком он происходит по-своему. Астрологи считают, что это во многом зависит от принадлежности к определенным знакам Зодиака.

OBOZREVATEL подготовил список из топ-4, которые стареют быстрее других.

Фото: flytothesky.ru

Овен

Елена Темникова Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овны часто проявляют негативные эмоции, из-за чего быстро стареют ментально и физически. Постоянные нервы и стрессы не проходят бесследно. Астрологи советуют представителям этого знака не принимать все близко к сердцу, и в любой ситуации искать положительные стороны. Ведь позитивные эмоции — лучшее лекарство от старости.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Близнецы — очень мудрые люди, которым суждено повзрослеть и постареть чуть раньше, чем остальным. Дело в том, что они очень любят комфорт и безопасность, поэтому стараются заранее оградить себя от проблем. Кроме того, представители этого знака часто держат все в себе, переживают без повода, что тоже сильно старит. Поэтому им нужно расслабится и также искать в любой ситуации положительные стороны.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака с детства убеждены — чем старше человек, тем больше к нему уважения. Поэтому задаются целью — как можно скорее стать таким серьезным человеком. Еще со школы Львы старательно изображают из себя взрослого. А попав наконец в этот мир, начинают неосознанно подражать старикам — ныть, жаловаться на бесконечную усталость, но при этом не пытаться ничего в своей жизни изменить.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

А вот у Рыб виновницей быстрого старения является их активность. Они работают без передышки, стараясь все время зарабатывать все больше и больше. Представителям этого знака чужд отдых и релаксация. Они сами себя загоняют, как скаковую лошадь, расходуя свои жизненные силы и энергию. В итоге, в раннем возрасте они уже чувствуют усталость и переутомление. Рыбы быстро взрослеют и рано стареют.

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