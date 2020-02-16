Как изменить свою жизнь: дизайнер поделилась секретами фэншуй

С точки зрения фэншуй, чтобы привлечь в свою жизнь новые возможности и положительные перемены, нужно освободить для них пространство: избавиться от беспорядка как в доме, так и в мыслях.

Несколькими простыми приемами древней даосской практики, которые можно применить сразу, поделилась в эфире ObozTV дизайнер, консультант по фэншуй Сюзанна Ланьо.

"Если человек работает во всех направлениях, но все равно что-то идет не так – как правило, стоит искать ответ в пространстве… Правильно отрегулированное пространство – при том, что мир и какие-то внешние обстоятельства остаются теми же – дает возможность жить гармонично и максимально быстро достигать своих целей", – объяснила Ланьо теорию фэншуй.

Она добавила, что практически любое помещение можно сделать идеально подходящим для конкретного человека. Для этого нужно убрать все негативное, вычислить по дате рождения "энергетическое число", подобрать индивидуальные цвета, определить и отрегулировать четыре благоприятных направления (личных отношений, успеха в бизнесе, здоровья и мудрости).

Однако существуют и некоторые общие принципы фэншуй, отметила дизайнер.

"Чтобы пришло что-то новое и прекрасное в жизнь любого человека – для этого должно быть свободное место. Это пространство в душе, мыслях, в сердце и в окружающей обстановке. Чтобы произошли кардинальные положительные изменения, нужно освободить пространство. Начиная с дома", – посоветовала она.

По ее словам, в первую очередь нужно вынести все поломанные или порванные вещи, освободить углы, сделать генеральную уборку.

"Освободить пространство дома. Освободить пространство души, есть всевозможные практики – медитации, аффирмации, что угодно. Освободить сердце от обид. Хотя бы начать. Потом найти свои цели, мечты, активировать свои направления", – уточнила специалист.

Первый шаг в фэншуй – расчистить пространство и избавиться от лишнего хлама thesaltbox.co.za

Ланьо подчеркнула, что по феншуй можно обустроить даже небольшую однокомнатную квартиру.

"Конечно, если речь идет о маленьком захламленном помещении, где много предметов, которые тянутся с прошлого, тогда ни о какой гармонии не может идти речи. За редким исключением. Но если очистить и освободить это помещение, использовать правильные цвета, внести определенные изменения в окружающую обстановку, как минимум поставить в положение силы кровать и диван, тогда положительная энергия максимально войдет в дом. Хотя комната останется той же квадратуры", – рассказала она.

"Пространство должно быть правильно организовано, чтобы в него текла (положительная. – Ред.) энергия. А это не так сложно, даже в маленьком помещении", – резюмировала дизайнер.

Справка:

Фэншуй – от "ветер" (фэн) и "вода, потоки" (шуй) – даосская практика символического освоения (организации) пространства. В основу легла концепция о существовании потоков энергии "ци". Считается, что расположение дверей, окон, предметов мебели и пр. надо корректировать в соответствии с этими потоками.

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