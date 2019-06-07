Смотрят на других с высока: самые высокомерные знаки Зодиака

Есть такие люди, которые считают себя знатоками во всех вопросах. Они не слушают ничье мнение, у них есть свое единственное верное.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые высокомерные, чтобы никогда с ними не связываться.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

Рыбы часто подавляют других, но это происходит не от злобы или дурных намерений, а по причине чрезмерного эгоцентризма. Представители этого знака любят поучать и направлять, причем не самым доброжелательным образом. Нередко их "руководство" выглядит как унижение и доминирование.

Телец

Пенелопа Крус Фото из Instagram

Родилась: 28 апреля 1974 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, считают себя избранными. Они видят себя "пупом Земли", который снизошел к общению с обычными людьми. Даже если Тельцы в депрессии или огорчены, они не упустят возможности властвовать и руководить.

Лев

Кайли Дженнер Фото з Instagram

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака не верят, что проблемы можно решать с помощью компромиссов. Львы считают, что всегда правы. При этом они не обращают внимания на потребности и чувства окружающих. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, часто могут казаться бессердечными и высокомерными. Просто они больше заботятся о себе.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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