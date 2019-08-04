Сказочно разбогатеют: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет удача

Финансовый гороскоп на август 2019 готовит некоторым знакам Зодиака невероятную удачу. Так, у Львов и Овнов будет шанс разбогатеть, а Козероги должны помнить, что нет ничего невозможного и любыми методами добиваться своих целей.

Астролог Павел Глоба дал несколько советов этим знакам Зодиака, пишет "РБК Украина".

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Овен

Овны станут главными везунчиками августа 2019 года. Астролог рекомендует не лениться в этот период и не отказываться от подвернувшихся подработок. Будьте усердны и трудолюбивы и тогда удача точно будет на вашей стороне. Кроме того, наградой за ваши старания станет хороший отдых, который вы проведете с размахом и ни в чем себе не отказывая.

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Козерог

Главное правило для Козерогов в августе - забыть о лени. Работайте, что есть силы и тогда вы получите невероятное вознаграждение. Вам следует быть осторожней с незнакомыми людьми и опасаться длительных поездок. Все путешествия лучше отложить на сентябрь. Деньги - должны стать вашей единственной целью в этом месяце. Они будут сами идти к вам в руки, если вы правильно рассчитаете свое время.

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Лев

Львы в августе 2019 почувствуют особое вдохновение, прилив сил и пробуждение внутренних ресурсов. Неожиданный приток денег улучшит ваше эмоциональное состояние, а также вы наконец-то сможете получить результат ради которого работали длительное время. Вам также следует быть внимательными к деталям и попытаться получить максимальное количество новых знаний.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, гороскоп на август 2019 года для всех знаков Зодиака обещает период затишья и при правильном распоряжении силами и ресурсами именно в этом месяце можно будет достичь внутренней гармонии.

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