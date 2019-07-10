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Сходить налево — в крови: самые неверные знаки Зодиака

11.2т Читать материал на украинском

Измена — это всегда плохо, больно и мучительно. Но так уж сложилось, что отвращение к ней испытывают только те, кого хоть раз предавали.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака больше всего склонны к изменам. Их стоит избегать в своей жизни.

Скорпион

Сходить налево — в крови: самые неверные знаки Зодиака

Скарлетт Йоханссон

Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Представители этого знака никогда не будут принадлежать кому-то одному, для них это чуждо. Они легко увлекаются, постоянно ищут новые впечатления и находят их. В принципе Скорпионы верят в любовь, но как только отношения становятся рутинными, их чувства тут же гаснут. Они начинают искать ярких эмоций на стороне. Переделать людей, рожденных под этим знаком Зодиака, невозможно.

Рак

Сходить налево — в крови: самые неверные знаки Зодиака

Селена Гомес

Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Ракам сложно сохранять верность. Они все время чем-то недовольны в своей жизни. Все это из-за того, что у представителей этого знака слишком завышенные требования ко всему. Например, вторую половинку Раки ищут не просто самую лучшую, а идеальную. Проблема в том, что если найти идеал и долго на него смотреть, можно найти кучу недостатков. От того Раки и находятся в постоянном поиске, и нередко ходят "налево".

Рыбы

Сходить налево — в крови: самые неверные знаки Зодиака

Рианна

Фото из Instagram

Родилась: 20 февраля 1988 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, натуры влюбчивые. Они частенько изменяют своим партнерам, за что бывают пойманы. Поняв, что сделали ошибку и скандала не избежать, Рыбы приложат все усилия, чтобы любимый человек их простил и снова поверил в верность до гробовой доски. Но стоит представителям этого знака увлечься кем-то — все повториться опять.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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