Сходить налево — в крови: самые неверные знаки Зодиака

Измена — это всегда плохо, больно и мучительно. Но так уж сложилось, что отвращение к ней испытывают только те, кого хоть раз предавали.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака больше всего склонны к изменам. Их стоит избегать в своей жизни.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Представители этого знака никогда не будут принадлежать кому-то одному, для них это чуждо. Они легко увлекаются, постоянно ищут новые впечатления и находят их. В принципе Скорпионы верят в любовь, но как только отношения становятся рутинными, их чувства тут же гаснут. Они начинают искать ярких эмоций на стороне. Переделать людей, рожденных под этим знаком Зодиака, невозможно.

Рак

Селена Гомес Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Ракам сложно сохранять верность. Они все время чем-то недовольны в своей жизни. Все это из-за того, что у представителей этого знака слишком завышенные требования ко всему. Например, вторую половинку Раки ищут не просто самую лучшую, а идеальную. Проблема в том, что если найти идеал и долго на него смотреть, можно найти кучу недостатков. От того Раки и находятся в постоянном поиске, и нередко ходят "налево".

Рыбы

Рианна Фото из Instagram

Родилась: 20 февраля 1988 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, натуры влюбчивые. Они частенько изменяют своим партнерам, за что бывают пойманы. Поняв, что сделали ошибку и скандала не избежать, Рыбы приложат все усилия, чтобы любимый человек их простил и снова поверил в верность до гробовой доски. Но стоит представителям этого знака увлечься кем-то — все повториться опять.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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