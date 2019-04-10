Названо топ-3 знака Зодиака, которые вечно скрывают свои чувства

Когда мы неосторожно открываем кому-то свою душу, люди частенько топчутся по ней грязными ботинками и уходят. Поэтому многие предпочитают на людях носить маску и снимают ее только наедине с собой.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака никогда не показывают свои истинные эмоции и чувства.

Дева

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака превосходно разбираются в людях. А вот в свой внутренний мир предпочитают пускать только самых близких людей. В незнакомом обществе Девы частенько уходят в себя и просто перестают поддерживать разговор. Также люди, рожденные под этим знаком Зодиака, отчаянно независимы, и они чувствуют необходимость защищать свои границы любой ценой.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Раки очень скрытные и с большой опаской относятся ко всему незнакомому. Глядя на любого представителя этого знака, просто невозможно догадаться, сколько комплексов, проблем, фобий скрывается за их улыбкой. Лишь через пару лет знакомства Раки начинают потихоньку все это вываливать на того, кто находится рядом. Многие не выдерживают и сбегают!

Водолей

Дженнифер Энистон Фото: film.ru

Родилась: 11 февраля 1969 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, спокойны, рассудительны и никогда не поддаются эмоциям. Они часто создают впечатление довольно черствых и железобетонных личностей. Все потому, что Водолеи не любят выставлять свои чувства напоказ, не любят болтать лишнего и умеют прятать в себе очень многое. Стоит отметить, что представители этого знака иногда под маской увлеченности каким-либо делом или человеком прячут равнодушие. Но никто об этом никогда не узнает, потому что Водолеи отличные притворщики.

Ранее OBOZREVATEL составил список наиболее эгоистичных и самовлюбленных знаков Зодиака, которые считают себя лучше, чем остальные.

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