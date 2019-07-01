Считают каждую копейку: самые жадные знаки Зодиака

Люди по-разному относятся к деньгам — одни считают, что не в них счастье, другие просто любят их тратить, а третьи экономят. Однако, есть такая категория людей, у которых бережливость переходит в явную жадность.

OBOZREVATEL предлагает список самых жадных знаков Зодиака.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы не любят тратить деньги на других, но себя балуют вовсю. Они ненавидят, когда у них просят взаймы, но легко ведутся на лесть, поэтому у них реально выпросить некоторую сумму. Только нужно обязательно знать: люди, рожденные под этим знаком Зодиака, всегда помнят, сколько на вас потратили, и потом будут требовать деньги обратно. Да еще и с процентами.

Козерог

Ольга Бузова Фото из Instagram

Родилась: 20 января 1986 года

Представители этого знака вовсю стараются жить за чужой счет, активно считая собственную копейку. Козероги до последнего будут упираться, только бы не платить. Среди людей, рожденных под этим знаком Зодиака, кстати, полно альфонсов и содержанок. Поэтому их нужно остерегаться!

Телец

Пенелопа Крус Фото из Instagram

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы являются одними из самых жадных знаков Зодиака. Они готовы убивать время на поиск более дешевых товаров, даже если разница в цене незначительна. Еще представителям этого знака часто кажется, что все их пытаются обмануть. Поэтому они не доверяют людям и очень трудно расстаются с деньгами.

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