Самый плохой день в 2019 году: что может случиться и как его пережить

19 июня во вселенной произойдет крайне редкое и в определенной мере катастрофическое, с точки зрения энергии, явление: Меркурий и Марс будут противостоять Плутону в один и тот же день. Эти сутки астрологи назвали самым худшим и тяжелым днем года.

По мнению астрологов, явление обозначает ожесточенную борьбу за власть, ссоры, вспышки ревности и агрессии. Чтобы избежать фатальных последствий, этот день нужно встретить во всеоружии. OBOZREVATEL предлагает советы, как пережить самый худший день в 2019 году.

Важно помнить, что неблагоприятное влияние планет будет сохраняться еще несколько суток, до 21 июня – дня летнего солнцестояния.

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Самый плохой день в году: откуда появился и что означает

Американский астролог Анабель Гат заявила, что 19 июня 2019 года – это "коварная драма "Игры Престолов", помноженная на 20".

"Меркурий регулирует сферу общения, вмешиваясь во все аспекты. Марс, как известно, планета войны. Плутон со своей подавляющей энергией пытается им противостоять. Если Марс – это рукопашный бой, то Плутон – астрологический эквивалент ядерной войны", – заявила Гат.

Также астролог отметила, что именно 19 июня наступила критическая кульминация: Луна в Козероге противостоит Марсу и Меркурию и встречается с Плутоном, что максимально обостряет эмоции.

"Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и пасть жертвой, можно грамотно подготовиться к этому агрессивному выпаду", – отметила Анабель.

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Как пережить самый худший день в 2019 году

В первую очередь астрологи советуют в среду, 19 июня, стараться максимально сохранять спокойствие и проявлять терпение. Особенно это касается таких знаков Зодиака, как Овны, Стрельцы и Рыбы. Астрологи озвучили гороскоп и советы о том, как провести самый худший день-2019 для всех знаков Зодиака.

Если вы находитесь за рулем или в общественном транспорте в час пик, агрессивная энергия вокруг вас может привести к более высокому, чем обычно, напряжению. Выезжайте на работу или по делам чуть раньше, чтобы спешка не повлияла на ваше настроение и эмоциональное состояние. Даже минимальное раздражение могут спровоцировать ссоры и даже аварии. Будьте максимально бдительны!

Замените ваш традиционный кофе на чай с ромашкой. Излишняя возбудимость 19 июня может привести к эмоциональному срыву и скандалам.

Принципиально важно успокоиться и как можно больше молчать. Ваши слова могут быть трактованы неверно и спровоцируют агрессию у других.

Постарайтесь окружить себя максимально успокаивающей и расслабляющей атмосферой. Мягкий свет, приятные, легкие ароматы и приглушенные, спокойные цвета – то, что поможет сохранять равновесие.

Присутствие третьей стороны может быть полезным для того, чтобы держать любую ситуацию под контролем и избежать ссор, когда страсти накаляются. Просто убедитесь, что "третий" – это именно тот, кто сделает все лучше, а не хуже.

Попробуйте перенести решение важных вопросов, желательно на следующую неделю, примерно с 24 июня наступит более благоприятное время.

Записывайте или хотя бы тщательнее формулируйте свои мысли, прежде чем их произнести вслух. Возможно, потом вы пожалеете о своих словах, так что не рискуйте.

Иногда злости просто нужен выход. Например, можно разбить что-нибудь ненужное, или описать все свое негодование на бумаге, чтобы высвободить агрессию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, недавно Юпитер максимально сблизился с Землей, что заметно повлияло на некоторые знаки Зодиака. О том, на кого повлияет больше всего, читайте по этой ссылке.

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