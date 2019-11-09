Взрывной характер: самые злые знаки Зодиака

Иногда человек не может сдержать в себе эмоции, будь то радость или агрессия. Астрологи считают, что во многом это зависит от знака Зодиака, под которым вы родились.

В связи с этим OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости. Их нужно избегать в своей жизни.

Фото: divomix.com

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Львам свойственны чрезмерная агрессивность и импульсивность. Им не просто сдерживать свои эмоции, особенно, если они негативные. Представителей этого знака достаточно легко разозлить и если вам все-таки это удалось, то держитесь от них как можно дальше. Ведь люди, рожденные под этим знаком Зодиака, достаточно злопамятны и мстительны. Они будут вас унижать, оскорблять и уничтожать морально до последнего.

Овен

Елена Темникова Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Представители этого знака также склонны к конфликтам и проявлениям агрессии. Они оберегают свою личное пространство от недоброжелателей и если почувствуют, что их ущемляют, то дадут волю своим негативным эмоциям. Овны не будут долго копить в себе обиды и злость, а моментально обрушат их на обидчика.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут быть добрыми и хорошими, но это ненадолго. Если кто-то хоть чем-то обидит Скорпионов, то окажется в аду, лично устроенном ими. Отметим, что полетят головы не только обидчика, но и его ближнего окружения. Ведь представители этого знака в гневе теряют над собой контроль. С ними лучше не связываться!

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