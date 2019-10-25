Дрожат над каждой копейкой! Самые жадные знаки Зодиака

Не каждый человек расточителен. Некоторые очень жадные и щедрость для них считается роскошью.
OBOZREVATEL предлагает список знаков Зодиака, которые удавятся за каждую копейку. Их нужно избегать в своей жизни.
Фото: sueveriya.ru
Рак
Селена Гомес
Фото из Instagram
Родилась: 22 июля 1992 года
Представители этого знака не выбрасывают денег на ветер. Они способны на большие траты, но только на себя. Кроме того, Раки стараются манипулировать другими, чтобы те взяли у них немного денег, а потом потребовать у них обратно в несколько раз больше. С такими людьми надо быть очень осторожными.
Скорпион
Скарлетт Йоханссон
Фото из Instagram
Родилась: 22 ноября 1984 года
Самый скупой и жадный знак Зодиака — это, пожалуй, Скорпион. Никогда от представителей этого знака не дождешься широкого жеста. Подарки родным и близким они покупают исключительно недорогие. А про букеты так вообще лучше промолчать. Единственная вещь, на что Скорпионы согласятся тратить деньги, так это на свой статус.
Близнецы
Анджелина Джоли
Фото: vogue.ua
Родилась: 4 июня 1975 года
Людей, рожденных по этим знаком Зодиака, очень скупыми назвать нельзя, потому что в нужную минуту они придут на помощь и займут нужную сумму. Однако в скором времени они потребуют ее обратно! Также отметим, что Близнецы попусту транжирить деньги не любят, стараются принести каждую заработанную копейку в семью.
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