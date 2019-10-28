Будьте с ними осторожны! Самые завистливые знаки Зодиака

Зависть — неприятная черта характера, присущая некоторым людям. Она как болезнь, которая поглощает человека, хочет он того или нет.

OBOZREVATEL собрал тройку самых завистливых знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают скрытую злобу и неискренность.

Фото: my.ua

Овен

Елена Темникова Фото из Instagram

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овны очень часто испытывают скрытую зависть. Любые успехи, даже самых близких, злят и выводят их из себя. Для представителей этого знака главное, чтобы кому-то было хуже, чем им самим. А все потому, что чужие достижения заставляют их ощущать свою бесполезность. Также Овны поверхностные и неискренние, так что делится с ними секретами не стоит.

Лев

Кайли Дженнер Фото из Instagram

Родилась: 10 августа 1997 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, изначально считают себя на порядок выше остальных людей во всех жизненных аспектах. У них должна быть лучшая работа, роскошное жилье, шикарная вторая половинка и полная приключений жизнь. Если вы обходите их по какому-то из пунктов, это вызовет зависть у Львов. Поэтому они уберут вас со своего пути любым способом.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы достаточно завистливы. Причем проявляется это агрессивно. Представители этого знака не могут сдержать эмоций и часто могут обидеть человека или по-крупному его подставить. Но отметим, что они завидуют только в том случае, если испытывают трудности в жизни.

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