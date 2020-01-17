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Считают, что мир крутится вокруг них: самые высокомерные знаки Зодиака

2.2т
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Наверное, каждый человек встречал на своем пути тех, кто считает себя лучших других. Да, высокомерных людей немало, и это, между прочим, во многом определяется знаком Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает узнать о топ-3 самых высокомерных знаках, которых лучше избегать в своей жизни.

Считают, что мир крутится вокруг них: самые высокомерные знаки Зодиака

Фото: fazarosta.com

Овен

Елена Темникова

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овны— это короли снисходительности. Они не могут отказать себе в том, чтобы лишний раз не покрасоваться и не блеснуть своим интеллектом, который они считают выдающимся. Представители этого знака уверены в том, что другие люди даже наполовину не так умны, как они, поэтому им приходится общаться с теми, кто на несколько уровней ниже.

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Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, являются самыми бесцеремонными советчиками в мире. Они влезают в чужую жизнь, когда их не просят, ведь считают, что, конечно, же знают лучше всех остальных, как вам стоит поступить. Переубедить Львов практически нереально, так что лучше просто делать вид, что вы согласны с ними, или игнорировать, но не начинать спор.

Рыбы

Рианна

Рианна

Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

У представителей этого знака есть склонность к снисходительности и высокомерию по отношению к другим. Все их действия могут стать довольно зрелищными и театральными, если они хотят привлечь к своей персоне внимание и покрасоваться перед публикой. Также отметим, что Рыбы не против чужих мнений. Но все же считают, что в мире существует только их, единственная правильная точка зрения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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