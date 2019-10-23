Не способны на измену: самые верные знаки Зодиака

Каждый человек мечтает найти для себя одного спутника, которому будет верен до конца своих дней, и в котором будет уверен. Конечно, его поиски занимают порой значительную часть жизни.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает читателю тройку самых верных знаков Зодиака, которые вряд ли переступят грань дозволенного, какой бы ни был соблазн.

Фото: Freepik

Овен

Елена Темникова Фото из Instagram

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овны — очень верные люди, хотя на первый взгляд кажется, что они думают только о себе. Да, они относятся к эгоистичным знакам Зодиака, но весь эгоизм пропадает, когда они без памяти влюбляются в кого-то. Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, практически невозможно склонить к измене, потому что они уважают и ценят своего партнера.

Дева

Бейонсе Фото из Instagram

Родилась: 4 сентября 1981 года

Представители этого знака по-настоящему знают себе цену. Они редко размениваются по мелочам, ищут исключительно серьезные отношения. Кратковременные интрижки — это точно не выбор Дев. Ведь если их что-то не устраивает в партнере — они скажут правду в глаза и скорее всего уйдут от него. Но точно не будут играть с любимыми ни в какие игры.

Рак

Селена Гомес Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Для Раков важны семейные ценности и личный комфорт. Хотя они бывают весьма любвеобильны и рады бы иногда пойти во все тяжкие, но потом понимают, что придется врать, выкручиваться и что-то придумывать, а это — лишняя морока. Поэтому представители этого знака предпочтут синицу в руках журавлю в небе.

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