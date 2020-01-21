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Только дайте повод: самые ревнивые знаки Зодиака

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Ревность — чувство, которое разрывает на части и рушит самые крепкие союзы. Астрологи отмечают, что некоторые знаки более склонны к этому испепеляющему любовь и доверие чувству.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые ревнивые.

Только дайте повод: самые ревнивые знаки Зодиака

Фото: chikabonita.net

Рак

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака неисправимые собственники. Они готовы клеить этикетку "мое" не только на материальный предмет, но и на партнера. Раки очень сильно привязываются, как физически, так и эмоционально. Кроме того, являются невероятно подозрительными натурами. Поэтому, во избежания скандалов — не давайте людям, рожденным под этим знаком Зодиака, причин и повода для ревности.

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Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Если Львы любят, то настолько сильно, что мысль об измене избранника для них просто убийственна. К тому же, представители этого знака ревнуют не потому, что для этого есть причины, а в связи с тем, что панически боится потерять любимого. Ревность Львов, чаще всего, безосновательна, но своими подозрениями в неверности, они могут осложнить вполне нормальные отношения.

Козерог

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

Родилась: 20 января 1986 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, никогда не ревнуют без повода. Перед тем как начать скандал, они найдут вещественные доказательства, после чего скрыть измену не удастся. Если есть повод ревновать — берегитесь. Козероги очень горды и мстительны. Они разрушат вашу жизнь, а вы даже не поймете, кто это сделал и как так вышло.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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