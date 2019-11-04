Часто ходят налево: самые неверные знаки Зодиака

Изменяют все. Просто кто-то делает это мысленно, а кто-то реально. И преимущественно поход налево происходит из-за скуки, любопытства, или просто из-за тяги ко всему запрещенному. Мотивы разные — итог один.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака больше всего склонны к изменам. Их стоит избегать в своей жизни.

Фото: glavred.info

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Львы — заядлые изменщики. Такое поведение свойственно представителям этого знака из-за их постоянной жажды нового и неизведанного. Однако несмотря на то, что Львы могут ходить налево часто и со вкусом — они никогда не допустят, чтобы об этом узнала их вторая половинка. Поскольку для людей, рожденных под этим знаком Зодиака, репутация — главное. Отметим, что Львы практически никогда не бросают семью ради любовников.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Представители этого знака весьма непредсказуемы. Они могут быть невероятно верными тому, кто вытирает об них ноги, но регулярно ходить налево от до ужаса зависимого от них человека. К тому же Близнецы, даже если их уличат в измене, не будут считать себя виноватыми. Они скорее обернут ситуацию так, что их партнер будет думать, будто он где-то наломал дров.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Для людей, рожденных под этим знаком Зодиака, измена — это скорее проявление врожденного авантюризма. Скорпионы постоянно пытаются себя как-то развлечь, поэтому поход налево воспринимают в качестве небольшого приключения. Им интересен не сам сексуальный контакт, а скорее процесс обольщения и соблазнения. Представители этого знака созданы для свободных отношений, а не для одной любви на всю жизнь.

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