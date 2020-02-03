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"Не знают пощады и сострадания!" Самые мстительные знаки Зодиака

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Эти люди на первый взгляд кажутся милыми, но на самом деле не прощают ничего. Их лучше не обижать даже ненароком, иначе расплата будет жестокой.

OBOZREVATEL составил список самых мстительных знаков Зодиака.

"Не знают пощады и сострадания!" Самые мстительные знаки Зодиака

Фото: sterlegrad.ru

Овен

Елена Темникова

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овны – самые обидчивые и мстительные знаки Зодиака. У них низкая самооценка, они сомневаются в себе, а, значит, сомневаются и в партнере. Поэтому представители этого знака в каждом слове могут видеть подвох, часто подозревают в изменах, ждут предательства. Постоянные обиды и попытки отомстить станут просто ежедневной рутиной и сведут в могилу любого здравомыслящего человека.

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Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Окружающие могут быть даже не в курсе, что Львы затаили на них обиду, злость. Кажется, что для этого даже нет никаких причин. Но из-за любой мелочи, по любому незначительному поводу представители этого знака сумеют раздуть из мухи слона. Причем они не будут устраивать разборки, пытаться обсудить ситуацию с тем, кого считают своим врагом, а будут исподтишка готовить изощренную месть. Причем у Львов нельзя получить прощение – пока они не отомстят, то не успокоятся.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы – настоящие профи по части мстительности. Тут все средства хороши, начиная от грязных сплетен и заканчивая чуть ли не шантажом. Их хлебом не корми, только дай кому-нибудь отомстить. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, стараются всегда быть в курсе всего происходящего вокруг них, чтобы потом по мере необходимости умело воспользоваться своей информацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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sdfasfgas vanechka
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