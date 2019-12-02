Врут на каждом шагу! Самые лживые знаки Зодиака

Безусловно, каждый человек периодически врет, как себе, так и окружающим. Но некоторые люди склонны делать это куда чаще, чем другие.

OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака. Им нельзя верить.

Фото: megacable.blog

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Львы — самые страшные лжецы, которые пойдут на все, чтобы их не разоблачили. Они врут для того, чтобы вызвать чувство жалости или чтобы манипулировать людьми. С представителями этого знака, нужно быть осторожнее и не говорить, что вы их раскусили. Иначе пощады от них не будет.

Овен

Елена Темникова Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Представители этого знака врут немного, но делают это поистине мастерски. Они помнят все, что наговорили, поэтому разоблачить их сможет только профессионал. Делают Овны это только для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, показать свой статус и авторитет.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Близнецы лучше всех умеют обманывать. Для них не составит труда обвести любого вокруг пальца. Причем делают они это просто ради забавы, не преследуя никакого коварного умысла. Однако со своим врагом люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят играться. Сначала они втираются им в доверие, узнают все тайны, а потом рассказывают их всем подряд.

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