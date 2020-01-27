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Всегда готовы на подлость! Самые коварные знаки Зодиака

1.4т
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Если одним людям можно смело доверять самое сокровенное, то к другим не стоит оборачиваться спиной даже в добрые времена.

OBOZREVATEL составил список самых коварных знаков Зодиака, которые всегда носят маску и камень за пазухой. Их стоит опасаться и держаться от них подальше.

Всегда готовы на подлость! Самые коварные знаки Зодиака

Фото: newwoman.ru

Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, называют королевами и королями коварства. Львы привыкли вообще величественно идти по жизни, требуя от окружающих соответствующего к себе отношения. Если вы будете все делать по их правилам, возможно, не попадете под "раздачу" подлости. Однако, когда что-то пойдет не так, как хотелось бы представителям этого знака – берегитесь.

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Козерог

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram/buzova86

Родилась: 20 января 1986 года

Козероги знают тысячу и один способ уничтожения противника без последствий. Они ужасно коварны, и главное их коварство заключается в том, что вы до последнего момента можете считать их друзьями. А потом вас ждет сюрприз. Отметим, что людям, рожденным под этим знаком Зодиака, сложно отпустить неприятные ситуации и простить человека. Поэтому если вы их обидели чем-то, знайте – они уже составляют план мести.

Водолей

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото: instagram/ververa

Родилась: 3 февраля 1982 года

По словам астрологов, общение с представителями этого знака – прогулка по минному полю. В отличие от Львов и Козерогов, они совершают подлые поступки не ради выгоды, а просто по велению сердца. Легкомысленность, ненадежность и непостоянство характеризуют Водолеев как плохих хранителей чужих тайн. Им нельзя доверить ни собственную безопасность, ни безопасность близких людей. Результат такого доверия может быть плачевным.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2020
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