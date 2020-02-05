Жизнь – боль: самые депрессивные знаки Зодиака

У каждого в жизни случаются события, которые вызывают грусть и тоску. Но существуют люди, которые просто рекордсмены по унынию и нытью. Они вечно страдают и находят повод пореветь даже тогда, когда его нет.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые депрессивные.

Фото: news.voxball.com

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

То, что другие называют "депрессией" – для Близнецов норма. Потому что они в принципе не могут не переживать из-за своих поступков, решений и слов. Или всего того же самого, но сделанного в отношении их. Представители этого знака просто слишком чувствительны и слишком близко к сердцу принимают любую критику и любые неприятности. А это – прямой путь к стрессу и депрессии.

Дева

Бейонсе Фото: instagram/beyonce

Родилась: 4 сентября 1981 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, чаще всего страдают из-за того, что разочаровываются в себе и своих силах. Основные причины такого состояния – проблемы на любовном фронте. Из-за этого Девы становятся мрачными и необщительными, могут пристраститься к алкоголю, пытаясь таким образом заглушить внутреннюю боль.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

Рыбы – мечтатели, они любят, чтобы все было идеально. И если они не достигают того, чего хотят, то их охватывает разочарование, вследствие чего – депрессия. К тому же, представители этого знака достаточно добрые и всегда готовы прийти на помощь близкому человеку. А вот когда плохо им, они закрываются от всего мира и в одиночестве переносят все страдания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гороскоп на 2020 год расскажет, что приготовили звезды для всех знаков Зодиака на 12 месяцев.

Любовный гороскоп: какие знаки Зодиака являются наиболее склонными к изменам и не могут без того, чтобы не "ходить налево".

Гороскоп совместимости называет три пары по знакам Зодиака, которым будет трудно создать крепкую семью и жить под одной крышей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!