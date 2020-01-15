Ни любви, ни тоски, ни жалости: самые черствые знаки Зодиака

Периодически всем нам встречаются люди, лишенные чуткости, не отзывчивые на чужие переживания. О них принято говорить "черствое сердце", "черствая душа". Возможно, к такому состоянию их привели жизненные обстоятельства, а может быть, кто-то таким родился.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие три знака Зодиака самые черствые. Их нужно избегать в своей жизни.

Фото: tainy.net

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, внешне, как правило, эмоциональны и открыты к окружающим. Но за этими привлекательными качествами обычно прячется черствое сердце. Львы многое воспринимают поверхностно, поэтому не принимают близко к сердцу чужие переживания. По этой причине они без сожаления раскрывают чужие секреты. Эти тайны просто не кажутся им чем-то сокровенным. Кроме того, представители этого знака легко сходятся с людьми, но также легко могут разорвать отношения с любым.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Раки — люди свободного полета, их нельзя вогнать в рамки, как и не стоит возлагать на них больших надежд. Представители этого знака не созданы для чистой, искренней и окрыляющей любви, для домашнего уюта и сказочных, наполненных романтикой вечеров с любимым человеком. Ведь они любят только себя и точка. Поэтому таких людей нужно избегать в своей жизни.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Также черствостью славятся и Скорпионы. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень серьезны и основательны. Они ко всем отношениям подходят как к бизнес-проекту. Скорпионы такие по природе: сразу видят, что им выгодно, а что — нет. Представители этого знака уверенны, что будь то дружба или любовь — союз будет успешнее, если имеется взаимная выгода. Отметим, что Скорпионы никогда не поменяются.

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