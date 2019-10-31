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Ни стыда, ни совести: самые аморальные знаки Зодиака

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Эгоизм, непредсказуемость и безнравственность – главные черты, которые присущи аморальным людям. Они не воспринимают грань между "добром" и "злом", а ради собственных интересов пойдут по головам и наступят на горло любому.

OBOZREVATEL составил список самых аморальных знаков Зодиака. Их стоит остерегаться.

Ни стыда, ни совести: самые аморальные знаки Зодиака

Фото: slovech.co

Рак

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака не знают слов "стоп" и "нельзя". Никакие ограничения Ракам неведомы. Ради своих интересов и достижения целей они наплюют на все правила, наступят на горло даже близким людям. Самое страшное, что вы можете и не догадываться о том, что втайне от вас плетутся интриги. Поэтому будьте осторожны с Раками.

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Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Львы – самые коварные знаки Зодиака. Они пойдут на самые страшные деяния, совершат любой грех, но, в конечном счете, получат свое. Вы никогда не услышите от представителей этого знака искренних слов раскаяния и сожаления. Ведь дай шанс Львам и они поступят точно так же. Если не хуже.

Овен

Елена Темникова

Елена Темникова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Родилась: 18 апреля 1985 года

Шутки с людьми, рожденными под этим знаком Зодиака, плохи. Ведь они излишне эмоциональны и импульсивны. С возрастом эти черты могут усугубляться и превращаться в жестокость и злость. Лучше не выводить Овнов на эмоции, ведь они заберут всю вашу энергию и заставят чувствовать себя загнанной овечкой.

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