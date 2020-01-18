Считают каждую копейку! Самые алчные знаки Зодиака

Есть люди прижимистые, есть знающие деньгам цену, а есть — алчные, которые удавятся за копейку. Причиной этому может быть знак Зодиака, под которым родился человек.

OBOZREVATEL предлагает узнать о топ-3 самых алчных и жадных знаках, которых лучше избегать в своей жизни.

Фото: my.ua

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Близнецы, пожалуй, самые алчные знаки Зодиака и ради собственной выгоды могут пойти на многое. Практически вся их жизнь посвящена гонке за деньгами, при чем, каким путем достичь своей цели — для представителей этого знака совершенно не имеет значения. Если Близнецам крайне нужно обрести что-то, а вы им мешаете — они без труда перешагнут через преграду, при этом сделают это весьма коварным образом. Поэтому постарайтесь просто не подпускать их близко к себе.

Лев

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Львы буквально помешаны на деньгах, что ставит материальный достаток основной и главной целью их существования. Они постоянно думают о том, как заработать больше, а также тщательно планируют и контролируют собственные расходы. Кроме того, представители этого знака не позволяют никому, даже своему ближайшему окружению, вносить какие-то коррективы в их планирование. Поэтому, если вы попросите у них денег взаймы — ожидайте отказа.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не бросают денег на ветер. Если Скорпионы и покупают роскошные и дорогие вещи, то лишь для себя любимых. Впрочем, они также поддаются манипуляциям и выудить у них несколько тысяч не составит труда. Не навсегда, конечно — вскоре они потребуют, чтобы вы вернули долг. Да еще и с процентами!

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