Обходите их десятой дорогой! Самые агрессивные знаки Зодиака

Каждый человек в силу определенных обстоятельств может стать агрессивным. Но существуют люди, которые являются таковыми от рождения.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые агрессивные и конфликтные. От них стоит держаться подальше.

Фото: slovofraza.com

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Раки– это одни из тех, кто сначала агрессирует, а потом уже думает, все ли правильно сделано. Они обрушивают весь свой гнев на тех, кто переходит им дорогу, поэтому с представителями этого знака не стоит шутить. Отметим, что потом Раки могут попросить прощения за свое поведение, но чтобы остыть, им требуется достаточно много времени.

Весы

Эмилия Кларк Фото: instagram/emiliaclarkee

Родилась: 23 октября 1986 года

Представители этого знакане любят ждать, поэтому очень злятся, когда их заставляют это делать. Они, например, готовы пройти километры пешком, лишь бы не торчать на остановке в ожидании автобуса. Ведь Весы терпеть не могут очереди, медлительных кассиров или задержки транспорта. А также они не будут ждать, пока вторая половинка измениться, они просто уйдут к более достойному человеку.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

Если у Скорпионов хорошее настроение, то они – милейшие люди с ангельским характером. Но стоит им на что-то или кого-то разозлиться, то вам не избежать целого шквала эмоций и даже агрессии. Во время конфликта представители этого знака не способны скрывать свою раздражительность, да особо и не стремятся этого делать. Кроме того, это один из самых упрямых знаков Зодиака, что лишь усугубляет общение с ним.

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