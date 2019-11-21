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Держитесь от них подальше! Самые агрессивные знаки Зодиака

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Каждый человек в силу определенных обстоятельств может стать агрессивным. Но существуют ли люди, которые являются таковыми от рождения.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые агрессивные и конфликтные. От таких людей стоит держаться подальше.

Держитесь от них подальше! Самые агрессивные знаки Зодиака

Фото: divomix.com

Весы

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

Фото: instagram/emiliaclarkee

Родилась: 23 октября 1986 года

Весы — это одни из тех, кто сначала агрессирует, а потом уже думает, все ли правильно сделано. Они обрушивают весь свой гнев на тех, кто переходит им дорогу, поэтому с представителями этого знака не стоит шутить. Отметим, что потом Весы могут попросить прощения за свое поведение, но чтобы остыть, им требуется достаточно много времени.

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Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, агрессивны двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. Конечно, они могут проявлять милосердие, терпимость и выдержку, ведь склонны к работе над собой. Однако делают они это очень редко. К слову, Львов сложно назвать любителями агрессии и сторонниками беспредельной грубости. Просто это у них в крови — по-другому они не умеют.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Родилась: 22 ноября 1984 года

По сути, представители этого знака очень спокойные. Но также они невероятно упрямые люди, которые в момент отстаивания своей позиции теряют контроль и могут жутко разозлиться. Если выведете Скорпионов из себя, то лучше немедленно отступайте как можно дальше, потому что попадете под горячую руку. Они очень обидчивы и могут мстить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2019
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