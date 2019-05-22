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С ними шутки плохи: самые жестокие знаки Зодиака

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Жестокие люди, как правило, злые, подлые, несносные и мстительные. От них сложно добиться сострадания и сочувствия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

Стрелец

С ними шутки плохи: самые жестокие знаки Зодиака

Анна Седокова

Фото из Instagram

Родилась: 16 декабря 1982 года

Стрельцы одни из самых жестоких знаков Зодиака. Они не видят ничего особенного в том, чтобы ходить по головам и манипулировать окружающими ради того, чтобы получить желаемое. Представители этого знака никогда не будут сочувствовать тем, кому они причинили боль. Будто бы человек сам виноват, что попался Стрельцам на пути.

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Козерог

С ними шутки плохи: самые жестокие знаки Зодиака

Ольга Бузова

Фото из Instagram

Родилась: 20 января 1986 года

Представители этого знака не только жестокие, но и хладнокровные. Козероги во гневе не знают пощады и готовы унизить человека на людях. Также они особенно жестоки с теми, кто им не нравится.

Лев

С ними шутки плохи: самые жестокие знаки Зодиака

Кайли Дженнер

Фото из Instagram

Родилась: 10 августа 1997 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, в коллективе тираны, а в семье надзиратели. Они очень жестокие, холодные, бездушные и расчетливые создания. Также Львы лишены чувства юмора, педантичны, их цель — подавлять других.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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Борисс Робот
Борисс Робот
Может надо перестать быть Львами, Стрельцами и Козерогами...??? Звезды управляют только дураками, а мудрый человек сам управляет своими звездами.(ц)
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