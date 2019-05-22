С ними шутки плохи: самые жестокие знаки Зодиака

Жестокие люди, как правило, злые, подлые, несносные и мстительные. От них сложно добиться сострадания и сочувствия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

Стрелец

Анна Седокова Фото из Instagram

Родилась: 16 декабря 1982 года

Стрельцы одни из самых жестоких знаков Зодиака. Они не видят ничего особенного в том, чтобы ходить по головам и манипулировать окружающими ради того, чтобы получить желаемое. Представители этого знака никогда не будут сочувствовать тем, кому они причинили боль. Будто бы человек сам виноват, что попался Стрельцам на пути.

Козерог

Ольга Бузова Фото из Instagram

Родилась: 20 января 1986 года

Представители этого знака не только жестокие, но и хладнокровные. Козероги во гневе не знают пощады и готовы унизить человека на людях. Также они особенно жестоки с теми, кто им не нравится.

Лев

Кайли Дженнер Фото из Instagram

Родилась: 10 августа 1997 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, в коллективе тираны, а в семье надзиратели. Они очень жестокие, холодные, бездушные и расчетливые создания. Также Львы лишены чувства юмора, педантичны, их цель — подавлять других.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!