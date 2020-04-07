Розовое суперлуние подарит решение всех проблем – астролог

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что в ночь с 7 на 8 апреля произойдет так называемое розовое суперлуние, которое окажет благоприятное воздействие.

"Это розовое суперлуние очень энергетически благоприятно. В натальной карте события нет ни одного опасного соединения небесных тел", – сообщил он OBOZREVATEL.

Как пояснил астролог, Луна в этот день будет в соединении со звездой Арктур из созвездия Волопаса, которая "считалась звездой Велеса, предвестницей богатства, урожая и успеха". Кроме того, "Арктур обладает позитивными качествами Юпитера, Венеры и Меркурия вместе взятых", – добавил Игорь Мехеда.

Он уточнил, что полнолуние пройдет в зодиакальном знаке Весы, "что символизирует наступление периода внутренней гармонии". "Решение всех проблем будет найдено людьми изнутри, в своем внутреннем мире", – пообещал астролог.

Розовое суперлуние https://minsknews.by/

"Полная Луна считалась воротами между мирами богов и людей, поэтому любые просьбы, которые люди обращают к высшим силам, в ночь полнолуния, будут услышаны и помощь придёт", – добавил он.

По словам астролога, "сила розового суперлуния будет действовать три ночи подряд: с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10 апреля 2020 года".

Как писал OBOZREVATEL, 9 февраля можно было наблюдать "снежное" суперлуние. Спутник земли на небосклоне казался значительно больше и светил ярче, чем в любое другое время.

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