Розовая луна-2020: как себя вести и на какой знак Зодиака она влияет

Розовая Луна, по данным астрологов, пройдет в зодиакальном созвездии Весы. Такое сочетание будет позитивным для многих людей, но при этом принесет немало опасностей.

Женщинам в этот период нужно добиваться гармонии в семье, а мужчинам - строить долгосрочные планы, пишет Комсомольская правда в Украине.

Мужчинам следует разобраться в рабочих и деловых отношениях разумно и дальновидно, а также больше времени проводить с родными – это хороший период, чтобы проработать старые обиды и укрепить дорогие вам узы. Женщинам следует посвятить этот период семье и дому, чтобы гармонизировать отношения и найти внутренний баланс.

Розовая Луна порождает в людях страсти и эмоции, поэтому в этот период возможны ссоры и выяснения отношений.

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В ночь со вторника на среду получится решить вопросы, которые долго вас мучали. Это хорошее время для принятия важных решений. Также полнолуние астрологи связывают с новыми начинаниями и восстановлением былых потерянных отношений.

На работе в период Суперлуния не стоит принимать необдуманных решений, это может повлечь финансовые траты.

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