Ретроградный Меркурий закончился: что изменится с 11 марта и когда следующий

Период негативного влияния ретроградного Меркурия, которому приписывают разные неприятности, проблемы и конфликты, закончился 10 марта.

И уже 11 марта 2020 года начался новый благоприятный период. Однако не все так просто, ведь воздействие ретроградного Меркурия все еще продолжается. Подробнее о том, что такое ретроградный Меркурий, что изменится после его окончания и когда наступит следующий, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ретроградный Меркурий закончился Pixabay

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий – это период, когда людям с Земли кажется, будто планета движется в зодиаке в обратном направлении. На самом деле это всего лишь оптическая иллюзия, и ученые не воспринимают это явление всерьез.

В то же время астрологи убеждены, что именно ретроградный Меркурий является причиной различных неприятностей, проблем, конфликтов и даже глобальных катаклизмов.

Когда следующий ретроградный Меркурий

В 2020 году ретроградный Меркурий ожидает нас трижды: в периоды с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября.

Ретроградный Меркурий anna-gak.com

И хотя первый из них уже закончился, астрологи полагают, что негативное воздействие ретроградного Меркурия сохранится еще в течение двух недель, до конца месяца.

Так, отрицательная энергия, которая влияет на коммуникативную сферу и на восприятие информации, постепенно сойдет на нет к 20-24 марта.

Ретроградный Меркурий закончился: что изменится с 11 марта

Новый, более благоприятный период наступит после новолуния, когда Меркурий вернется в свой баланс.

Поэтому до наступления этого периода, хотя бы до 20 марта, лучше отложить все крупные покупки. Также нужно быть готовым к возможным трудностям в общении, разногласиям и недопониманию на работе.

Ретроградный Меркурий cheltv.ru

Однако не стоит отказываться от новых предложений: можно устраиваться на новую работу, подписывать важные документы или, к примеру, строить новые отношения.

Также желательно обновить программное обеспечение, отремонтировать старые гаджеты или приобрести новые.

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