Ретроградный Меркурий в Рыбах и Водолее: опасные даты уже близко

Всякий раз, когда наступает период ретроградного Меркурия, все усложняется.

Ближайшая фаза этого события подстерегает нас уже в середине текущего месяца - 17 февраля (с 2:54 по Киеву). Продлится она вплоть до 10 марта (5:48 по Киеву).

Ретроградное движение Меркурия приводит к серьезным осложнениям в повседневной жизни. Планы могут рушиться, партнеры подводить, и в любой момент стоит ожидать недоразумений и непонимания окружающих.

В ретроградный период Меркурия астрологи советуют уделять пристальное внимание общению. В этот период все может пойти не так.

Опасно это время и для финансового благополучия. Когда планета войдет в ретроградную фазу, стоит тщательнее следить за тратами, чаще проверять счета и отложить крупные покупки на вторую половину марта, пишет Astrofame.

Если в жизни намечается важное событие, следует быть более бдительными, чем обычно.

Ретроградные даты Меркурия в Рыбах: безумный период

С 17 февраля по 4 марта Меркурий будет в Рыбах. Это время может неприятно удивить. Именно в эти дни существует самая большая опасность совершить поступки, о которых вы в конечном счете пожалеете.

Ретроградный Меркурий в Водолее: время сосредоточиться

С 5 по 10 марта планета Меркурий становится ретроградной в Водолее, а это значит, что при запуске новых проектов или в реализации давних планов может случиться неожиданный сбой. Несмотря на то, что в течение этих нескольких дней будет сложно взять себя в руки, следует помнить, что повышенная концентрация поможет достичь успеха в начинаниях.

Также с 5 по 10 марта – лучшее время уделить внимание вещам, которые давно задвинуты на второй план. Духовное развитие, старое хобби, занятия спортом помогут пережить сложный период.

Ретроградное движение Меркурия

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