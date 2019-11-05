"Ретроградный Меркурий": чем опасен и что нельзя делать

Период "ретроградного Меркурия" опасен как для физического, так и для эмоционального состояния человека.

Об этом предупреждают астрологи и нумерологи. В частности, они советуют до 20 ноября ничего важного не делать: не начинать отношения, не заключать сделок и не покупать автомобиль, передает ТСН.

"Трижды в год бывает ретроградный Меркурий. Хотим мы этого или нет, он влияет на нашу жизнь. Это планета общения, движения, все, что связано с торговлей, сделками – она нам говорит о том, что в этот период движение нашей жизни уменьшается. И нежелательно в это время регистрировать фирмы", - говорит нумеролог Людмила Савина.

"Ретроградный Меркурий" может быть опасен Иллюстрация

Вместо отправляться в путешествие или покупать дорогие вещи она советует встречаться со старыми друзьями и налаживать испорченные или утраченные отношения.

Явление, которое называют ретроградным Меркурием, случается, когда Земля догоняет его по своей орбите и проходит мимо. Кроме того, "ретроградным Меркурием" у астрологов принято считать период, которым оправдывают неудачи.

В то же время астрономы высмеивают такие убеждения. Они считают, что астрологические суеверия являются лишь оправданием собственного безделья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог Валентина Виттрок назвала благоприятные и опасные дни в ноябре 2019 года.

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