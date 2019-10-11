"Я — лучше всех": наиболее самовлюбленные знаки Зодиака

Легкая самовлюбленность — не самое ужасное качество, но все должно быть в меру.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которые злоупотребляют этим чувством. Они считают себя лучше, чем остальные, поэтому часто перегибают палку и оскорбляют других.

Фото: joinfo.ua

Овен

Елена Темникова Фото из Instagram

Родилась: 18 апреля 1985 года

Овны совершенно уверены, что весь мир крутиться вокруг них. И, как ни странно, они не ошибаются. Представители этого знака всегда находятся в центре внимания. Ведь они настолько очаровательны и харизматичны, что им готовы прощать их эгоизм и самовлюбленность. Но стоит отметить, что в Овнов влюбляться опасно, ведь они вряд ли ответят взаимностью. Так как их сердце занято только своей персоной.

Стрелец

Анна Седокова Фото из Instagram

Родилась: 16 декабря 1982 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, никогда не сомневаются в том, что они самые лучшие. Скорпионы не терпят конкуренции, поэтому пытаются всеми способами завладеть вниманием. Если что-то идет не так, как того хотят представители этого знака, то они тут же начинают проявлять вспышки ярости, показывая, кто в доме хозяин.

Рыбы

Рианна Фото из Instagram

Родилась: 20 февраля 1988 года

Рыбы хоть и являются одними из наиболее самовлюбленных знаков, но есть надежда на исправление. Они могут пожертвовать своим последним в пользу другого человека. Но не все так просто. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, помогут только тем, кто их обожает, величает и искренне к ним относится. Других же они просто проигнорируют.

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