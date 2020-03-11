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Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Пятница, 13 марта, опасна для женщин

2.9т

13 марта 2020 года, пятница, и у нас с вами непростой день с достаточно сложными энергиями. Сегодня я хочу разобрать этот день с точки зрения древнейшей мантической системы карт таро.

Что мы видим? 13 число - это 13-й аркан, и он означает "Смерть". Смерть не всегда проявляется на физическом уровне. Зачастую смерть проявляется на ментальном уровне и влияет на то, что давно отжило или отработало свой срок влияния.

Таро "Универсальный Ключ", Смерть

Таро "Универсальный Ключ", Смерть

Но вот следующие части числа месяца – "0" и "3" - показывают нулевой аркан, который называется "Шут", и третий аркан под названием "Императрица".

Таро "Универсальный Ключ", Шут

Таро "Универсальный Ключ", Шут

Таро "Универсальный Ключ", Императрица

Таро "Универсальный Ключ", Императрица

Что мы видим: с одной стороны, ноль прикрыт тройкой, с другой стороны, энергии "Шута" начнут раскачивать энергии "Императрицы", а это означает, что женские энергии будут под угрозой (конфликты на сексуальной почве, непонимание, любовники и любовницы могут просто ворваться в вашу спокойную семью).

И наконец-то арканы года: 2020. Когда мы видим число ноль в открытом виде, это означает обнуление энергий. И мы действительно наблюдаем, что этот год достаточно энергетически затратный. В совокупности с энергиями тринадцатого аркана действие обнуляющих энергий увеличивается.

Таро "Универсальный Ключ", Верховная Жрица

Таро "Универсальный Ключ", Верховная Жрица

Будьте аккуратны на дороге, не одевайте в этот день одежду красных тонов, исключите алкоголь и тяжелую пищу. По возможности проведите день в спокойном состоянии, не втягивайтесь в конфликты. Остерегайтесь мошенников. Не занимайте в этот день деньги и не давайте в долг. Проведите медитацию на 13-й аркан и зажгите 12 белых и 1 синюю свечу.

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Тема
Эксклюзив
Тег
Таро
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