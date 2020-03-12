Пятница, 13-е – всегда уникальный день. Но число "13" в древних культурах не считалось неблагоприятным.

Число "12" рассматривалось как некий цикл. Например, Солнце за год проходит через 12 знаков Зодиака, половина суток составляет 12 часов и так далее. А число "13" символизировало начало нового цикла. Так, в буддизме к нирване ведут 13 ворот. Древние пирамиды, посвященные богу Солнца, имели 13 ступеней и так далее.

Таким образом, число "13" – это символ чего-то нового, грядущих перемен.

Поэтому 13 число или 13-й лунный день благоприятны для преобразований. Считается, что если в этот день взять на себя какие-то обязательства или сформулировать цель ("я напишу книгу", "я осуществлю проект" и так далее), то у человека хватит сил, чтобы ее реализовать. Сама природа ему поможет в этом.

Негативный смысл сочетание пятница, 13-е получило по той причине, что именно в пятницу, 13 октября 1307 года, во Франции были арестованы руководители Ордена Тамплиеров, который играл огромную роль в судьбах Европы.

В пятницу, 13-го, суеверные мореплаватели не хотят выходить в море, а суеверные путешественники не садятся в самолет. Но по статистике, в пятницу, 13-го происходит гораздо меньше катастроф, чем в любые другие числа.

Если человек настроится именно на эту негативную программу, то в пятницу, 13-го, ему действительно может не повезти. Но если человек понимает, что число "13" – это перемены, то ничего страшного с ним не произойдет.

Уникальность пятницы, 13 марта 2020 года, заключается в том, что в этот день Луна будет находиться в знаке Скорпион. Кроме того, 19-й лунный день тоже считается магическим.

13 марта можно использовать, чтобы вызвать позитивные перемены в жизни

Таким образом, в ближайшую пятницу у людей будет усиленная интеллектуальная активность и желание разобраться с проблемами и всевозможными жизненными ситуациями. Каждый сможет понять, что на самом деле ему нужно, сделать правильный выбор, а также подумать о том, что он хочет сделать в этом мире, и эти планы должны реализоваться.

Я советую не бояться пятницы, 13-го, а использовать этот день, чтобы вызвать позитивные перемены в своей жизни.

Простой способ – прочитать главную молитву религии, которую вы исповедуете, 13 раз. У христиан это "Отче наш", у буддистов "Ом мани падме хум" и так далее. В таком случае начнутся изменения к лучшему.

После этого можно в течение 20 минут поразмышлять над задачами, которые вы хотите решить в своей жизни. При этом придет оптимальное решение, как правильно достичь цели.

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