Пятница 13-е: на какие знаки Зодиака повлияет сильнее всего

Пятница, 13-е — день, наиболее окруженный различного рода суевериями, приметами и тайными знаками. Эту дату часто называют мистической и считается, что она не приносит удачу, а лишь неприятности.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, на какие знаки Зодиака пятница, 13 в 2019 году повлияет больше всего.

Фото: magistika.com

Овен

Звезды предупреждают: Овнам в пятницу, 13 необходимо настроится на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня представители этого знака почувствуют усталость и раздражение. Поэтому, чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции и правильно распределять время. Ведь нельзя постоянно работать — нужно и отдыхать!

Фото: u-f.ru

Лев

В пятницу, 13 декабря, Львам стоит побыть в одиночестве и не посещать людных мест. Побудьте дома с семьей — так будет безопаснее и лучше для всех. Если же все-таки не удастся этого сделать, то на запланированных встречах или мероприятиях звезды советуют представителям этого знака быть предельно внимательными. Во всяком случае не стоит зря нервничать, а наоборот, держать себя в руках.

Фото: nuevamujer.com

Близнецы

Близнецам в этот день, как никогда, будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые бы хотелось видеть. Впрочем, все в ваших руках, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете уладить.

Фото: u-f.ru

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