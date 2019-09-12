Пятница, 13-е: на какие знаки повлияет больше всего

Пятница, 13-е — это день, который многих людей повергает в мистический трепет и панический ужас. Традиционно такое сочетание числа и дня недели считается самым неприятным временем, полным опасностей и неудач.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, на какие знаки Зодиака пятница, 13 в 2019 году повлияет больше всего.

Скорпион

В пятницу, 13 сентября, Скорпионы могут совсем не хотеть общаться с окружающими — даже с родными и друзьями, не говоря уже о незнакомцах! Вероятно, им покажется, что разговоры отвлекают внимание от важных вопросов. Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят.

Фото: u-f.ru

Близнецы

Близнецам лучше всего провести пятницу, 13 в одиночестве, не посещая места, где много людей. Побудьте дома с семьей, так безопаснее и лучше для всех. Если все же запланировали какие-то встречи или мероприятия, будьте предельно внимательными и осторожными. В любой ситуации держите себя в руках и оставайтесь спокойными.

Рыбы

Рыбам в этот день необходимо помнить, что жизнь — это изменения и от них не уйти. Если что-нибудь в пятницу, 13 числа поколеблет привычную вам рутину — не паникуйте, не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

Фото: ru.euronews.com

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие анекдоты про пятницу, 13 — смешные и жуткие.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!