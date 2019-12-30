Можно сказать, что Астрология и Психология возникли синхронно.

То, что все люди разные, но некоторых из них можно объединить в группы по схожим чертам характера, манере вести себя и общаться с окружающими, а также по общим интересам и взглядам на жизнь – было замечено ещё в Древней Месопотамии. Там, около пятого века до нашей эры, ориентируясь по дате рождения, всех людей разделили на 12 групп, каждой из которых, согласно тогдашним представлениям, покровительствовало конкретное созвездие. Так возник Зодиакальный Гороскоп, в котором 12 знаков зодиака, которые с точки зрения Психологии, обозначают 12 типов личности. Каждому из этих типов, как известно, присущи определённые черты характера, ориентируясь на которые я и составил свой "Психологический Гороскоп" на 2020 год.

Итак, поехали:

ОВНЫ. Жизненная энергия присущая вам, и та стремительность с которой вы принимаете решения, выдаёт в вас не только волю к победе в любом деле, но и тотальное упрямство. Конечно, в наступающем году упорство будет на руку всем, но учитывая юркость и изворотливость Крысы, в год которой мы входим, вам очень пригодиться умение в нужный момент остановиться, проявив гибкость в собственных оценках и решениях.

ТЕЛЬЦЫ. Упорство и трудолюбие, с которым вы идёте к любой поставленной цели, будет, как всегда вызывать уважение. Но при всей преданности своим делам и обязанностям, старайтесь не забывать о близких и, как можно больше времени уделять семье. Также учитесь прощать обиды. Наш мир и люди в нём не идеальны, и помня об этом, снисходительней относитесь к тем, кто из-за своего малодушия, либо по каким-то ещё причинам, огорчил вас своей безответственностью и легкомыслием.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас, как всегда много планов. Они очень разнообразны, и часто противоречивы. Последовательность при принятии решений, и терпение при выполнении рутинных обязанностей – будут залогом вашего успеха в наступающем году. Главное, не изменяйте своему внутреннему настрою – не сворачивайте на пол дороги, и люди находящиеся с вами в тесном контакте также будут верны вам.

РАКИ. Интуиция, но в тоже время практический и рациональный взгляд на мир – ваши важные особенности. Но не менее важно помнить, что свой скепсис по поводу многих неосязаемых вещей полезно освежать новыми, интересными открытиями. Семья и связь с близкими для вас, как всегда будет опорой. Для них не жалейте времени и средств, ведь и бережливость хороша в меру, а потому чаще устраивайте, пусть и небольшие, но яркие праздники для родных.

ЛЬВЫ. Какие бы не происходили в нашем мире баталии, вам, как говорится, всегда будет нужен мир… и желательно весь. Относитесь спокойно к тем, кто считает себя умнее вас: ведь даже если они и бывают правы, вы от этого хуже не становитесь. Старайтесь быть проще в общении с своими подчинёнными и ваша искренняя открытость вернётся вам преданностью, и честностьютех, кто стремится вместе с вами к большим целям и достижениям.

ДЕВЫ. Совершенству нет предела, а вашему – и подавно! Только занимаясь саморазвитием и помощью другим, не забывайте пожалуйста об отдыхе и личной жизни. В наступающем году у многих из вас, кто ещё не создал семью, найдётся вторая половинка, вместе с которой любые горы станут по плечу!

ВЕСЫ. Многие доверяют вашему интеллекту и эрудиции. Как можно смелее принимайте ответственные решения, и ваш успех превзойдёт любые позитивные ожидания. А с прокрастинацией боритесь при помощи духовных практик, и методичных постановок конкретных целей. Любые планы по созданию чего-то нового непременно записывайте на бумагу от руки, и последовательно добивайтесь их реализации.

СКОРПИОНЫ. Ваша позиция: "Вижу цель, не вижу препятствий" – работает не всегда успешно. Учитесь проявлять эмпатию, и чаще задумывайтесь о чувствах других. Вы умеете, когда это необходимо, вести себя достойно и даже благородно. Чаще применяйте данный навык в наступающем году. У вас есть отличные организаторские способности, так и направляйте их на самые полезные общественные дела.

СТРЕЛЬЦЫ. Независимость – ваш конёк. Проявляйте и дальше свою внутреннюю силу, как высшую форму доброты. И помните, вы способны делать сильными тех, кто нуждается в вашей помощи и опеке. Задумайтесь наконец о полезной созависимости – я сейчас о создании семьи, а не о каких-то глупостях. Люди идущие с вами рядом будут для вас надёжной опорой в предстоящем году.

КОЗЕРОГИ. Вы, конечно, главные практики и инструменталисты. Добавьте в свою жизнь тёплых эмоций. Люди, близкие вам, этого точно заслужили. Чаще говорите им о том, как много они для вас значат. И, вообще, не стесняйтесь в выражении чувств, будьте более открытыми и искренними – это станет для вас ещё одним вариантом успешного решения собственных задач.

ВОДОЛЕИ. Что касается вашей оригинальности, которая некоторых может шокировать, продолжайте оставаться собой. Ваш ум многим непонятен, но это ваше достоинство! Быть, в самом хорошем смысле, непредсказуемыми, по сути – ваша миссия. Единственное на чём советую сконцентрировать своё внимание – получение практических навыков, которые очень помогут в повседневной жизнедеятельности.

РЫБЫ. Будьте последовательными в своих поступках. Путь к любой мечте возможен только через перемены к лучшему, а потому избавляйтесь от своего консерватизма. Упорная работа обязательно принесёт вам тот положительный результат, на который вы рассчитываете. А также смело заводите полезные привычки и новые традиции для себя, и своей семьи.

Этот мой прогноз – лишь 12 вариантов позитивного развития событий, к которому каждый из вас может добавить свой особенный, всегда приносящий удачу. Верить гороскопам, или нет – безусловно, ваш собственный выбор, и исключительно вопрос личных убеждений.

И, тем не менее, в процессе своего роста и достижения любых целей, вопрос веры в себя и свой успех – один из ключевых вопросов. Поэтому смелее делайте ваш выбор! Благодаря своим стараниям, можно не ждать волшебного подарка от звёзд, а стать в один ряд с ними!

А потому я всем от души желаю в Наступающем Году получить свою звезду!

И с успехом к ней прийти, лишь окрепнув в том пути!

Всем отличных Новогодних Праздников!

И, до новых встреч в Наступающем Году!

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