У каждого из нас есть свой персональный гороскоп. Есть он и у государств, у той или иной территории.

Современное государство Украина имеет несколько опорных астрологических карт, построенных на координаты нашей страны, но всё же главной из них является на сегодняшний день карта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Она отлично работает на протяжении всех 28 лет, поэтому можно считать её основной при прогнозировании.

Но сегодня речь пойдёт не о прогнозах, а собственно о самом натальном гороскопе независимости Украины – насколько он гармоничен, какие основные тенденции имеет. Это важно знать, потому что натальный гороскоп государства или человека содержит в себе программу на всю дальнейшую жизнь.

Выйти за рамки натального гороскопа практически невозможно. И если в натальной карте есть те или иные указания, они обязательно осуществятся. К сожалению, назвать карту независимости Украины гармоничной нельзя. Поскольку самое начало гороскопа (а это наиболее важный участок любой астрологической карты) уже содержит негативные показатели.

В начале нашего гороскопа стоит так называемая Чёрная Луна – Лилит. Да ещё и в соединении с Нептуном и Северным кармическим узлом. Худшей компании для начала гороскопа не придумать! Всё вместе это соединение образует такую гремучую смесь, которую коротко можно охарактеризовать, как извращённые представления затуманенного сознания на непроработанной карме. Иными словами, абсолютное непонимание того, кто мы, какие у нас цели, чего мы хотим и к чему должны стремиться.

Судьба независимости Украины трудная, сказала астролог Людмила Халанская

Тут же, в первом доме гороскопа, стоит Сатурн, который в астрологии принято считать злой планетой. Впрочем, у нас он не слишком отягощён негармоничными характеристиками, поэтому мы имеем шанс не попасть под его пресс. Для этого нам всего лишь нужно научиться жить по правилам. По закону. Законодательная и правовая система должна стать единой и обязательной для всех.

Это главная рекомендация при таком положении Сатурна в гороскопе. В конце первого дома натальной карты Украины находится Луна, в гороскопе государства Луна означает народ - нас с вами.

Это, с одной стороны, знаменательно, что народ занимает такое важное место: первый дом – самый главный в гороскопе, а значит, мы далеко не пассивны в жизни державы. С другой стороны, наша Луна не гармонична, у неё несколько негативных аспектов. Да и само положение Луны в первом доме гороскопа говорит о нестабильности жизни в целом.

Следующей важной для Украины зоной гороскопа является сфера партнёрства. Здесь сразу несколько значимых показателей: Солнце, Меркурий, Венера, Юпитер – представлен практически весь ряд так называемых личных планет. Это означает, что партнёрство с другими державами и отдельными организациями занимает большое место в жизни нашего государства, именно от партнёров во многом зависит наш успех и возможность состояться и реализовать свой потенциал.

Однако партнёрство партнёрству рознь, и не всякое взаимодействие может быть для нас успешным. Иногда, судя по аспектам этой сферы гороскопа, оно держит нас в напряжении (аспект оппозиция), не является для нас выгодным, не приносит ожидаемых результатов. Особенно неблагоприятно такое государственное партнёрство влияет на Луну – народ (точная оппозиция от Юпитера).

Наконец, рассмотрим ещё один важный угловой дом натальной карты – десятый. Это Зенит гороскопа, он определяет карьеру, высшие устремления и достижения. И здесь в нашей карте тоже находится не самый подходящий для такой позиции астрологический объект – Плутон.

Плутон в Зените натальной карты – это бесконечная смена целей и устремлений. Причём радикальная (была одна цель, сменилась в корне иной), с разрушениями и полным уничтожением того, что было. А потом на месте разрушенного - построение чего-то совершенного нового… Это мощный, но болезненный процесс, через который мы вынуждены проходить.

Есть в гороскопе и другие дополняющие общую картину показатели, но и так понятно, что судьба у нашей независимости трудная. Многое нам мешает в нас самих. Не меньшее сопротивление мы получаем извне. И единственная надежда на изменение нашей судьбы с точки зрения астрологии – это такое историческое событие, которое приведёт к рождению нового государственного устройства и, как следствие, к началу действия нового гороскопа Украины.

Возможность этого заложена в наших астрологических картах. И если говорить о прогнозах, то произойти это может уже в обозримом будущем.

Справка: что такое персональный гороскоп

В древности словом "гороскоп" называли характеристику событий жизни и возможной реализации человека, исходя из ВРЕМЕНИ его рождения. Само слово "гороскоп" в переводе с древнегреческого означает "наблюдение в определённый промежуток времени".

Знак Зодиака тогда присваивался не по Солнцу, как сейчас, а по знаку, восходящему в момент рождения над горизонтом: в течение суток весь зодиакальный круг проходит над линией горизонта. Поэтому "своим" знаком Зодиака правильно считать именно Восходящий знак.

Чтобы определить Восходящий знак человека, надо знать точное время его рождения. От этого зависит и расположение в натальной карте домов гороскопа. А от положения домов гороскопа зависит то, какие планеты попали в какой дом. Положение планет в домах гороскопа – это и есть события жизни.

Не зная времени рождения, невозможно рассчитать расположение домов; не зная расположения планет в домах, невозможно рассказать, какие события произойдут. В один и тот же день, месяц и год рождается много людей. Но у всех у них, хоть и сходный характер (за это отвечает дата рождения), судьба разная. А всё потому, что родились они в разное время и в разных географических координатах.

Именно от времени и места рождения зависит ваш личный гороскоп.

Что делать, если человек не знает своего времени рождения? В этом случае астролог может вычислить время с помощью самого человека, особенно, если тот уже прожил некоторую часть жизни и достиг хотя бы 30-летнего возраста (чем старше человек, чем больше событий в его жизни уже произошло, тем более точным будет расчёт). Зная лишь дату рождения, вы можете получить описание своего характера, склонностей и общего фона жизни. Зная точное время рождения, вы получите описание своей судьбы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!