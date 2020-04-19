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Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

1.3т
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Человек в жизни может кардинально отличаться о того, каким он будет в постели. Чтобы не расстроиться можно обратить внимание на то, какой знак Зодиака у вашего партнера.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие знаки Зодиака худшие в постели.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

Близнецы

Даже в постели этот знак Зодиака не перестает думать о делах, предстоящих встречах и заботах. Так что, помните, Близнецы всегда увлечены другими, более важными вещами, чем сексом с вами.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

Рак

Рак будет утомлять своей эмоциональной зависимостью, и даже в момент страсти вы не сможете избавиться от ощущения, что, если вы не умрете от переполняющих вас чувств к Раку, он обидится на вас на всю жизнь.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

Дева

Дева стремиться к идеалу, и несоответствие секса ее представлениям и разочарование от этого заставят вас как можно скорее покинуть поле боя. Маловероятно, что вам захочется повторить секс с этим знаком Зодиака.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

Стрелец

Стрелец больше любит состояние души во время влюбленности, чем сам акт любви. Как только этот знак Зодиака окажется перед вами голым – можете с ним прощаться.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

Козерог

Если вы любите, чтобы вам уделяли внимание, то связь с Козерогом не принесет вам удовольствия. Он настолько скучен, что вы будете подвергать сомнению даже тот факт, что вы находитесь с ним в постели.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

Рыбы

Возможно по началу вам будет забавно заниматься сексом с этим знаком зодиака, но позже вам точно станет слишком скучно.

Повторить не захочется: с какими знаками Зодиака будет худший секс

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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