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"Попляшут на костях": названы самые завистливые знаки Зодиака

18.1тЧитать материал на украинском

Иногда нам сложно порадоваться успехам окружающих, так как зачастую человеку свойственно считать, что он заслуживает большего.

Мы любим себя ставить на место других людей и казаться лучшими, однако часто это оборачивается не просто здоровой конкуренцией, а "черной", злобной завистью.

Зависть – предательское чувство, которое может отравлять жизнь всем окружающим. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые завистливые и кого стоит опасаться.

"Попляшут на костях": названы самые завистливые знаки Зодиака

Сноб

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы – самый двуличный и лицемерный знак Зодиака, и иногда они могу устроить подлянку даже своим близким. Они склонны к зависти более других, потому что искренне уверенны, что достойны лучшего и все им должно свалиться с неба на голову. Если же кто-то начинает превосходить их в чем-либо, Близнецы могут буквально выйти из себя и стать на тропу войны, только чтобы "переплюнуть" объект своей зависти. Гороскоп совместимости советует не связываться с ними, если не готовы противостоять их негативу.

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ДЕВА

Девы – самоуверенные и циничные, они не верят в то, что кто-то с их окружения может быть лучше их самих. Корона у них на голове находится круглосуточно, поэтому они не всегда могут смириться с победами посторонних людей. Зачастую Девы, как говорит любовный гороскоп, стараются построить союз с теми, кто заметно слабее их. А все потому, что они банально боятся конкуренции, а прилагать усилия для того, чтобы стать лучше – совершенно не их метод.

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РЫБЫ

Как и свойственно "парным знакам Зодиака", Рыбы – весьма лицемерные и нередко начинают вести нечестную игру. Они пытаются очернить своих конкурентов только для того, чтобы преподнести себя в более выгодном свете. И причина этому только одна – зависть. На самом же деле, Рыбы по своей натуре очень слабые, посему не могут противостоять тем, кто уже чего то добился. А если нет возможности обойти их – значит надо сделать так, чтобы всем вокруг тоже было плохо.

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Тема
Астрологический прогноз
Тег
гороскоп 2019
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Grich Lara
Grich Lara
І навіщо писати такі дурниці
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