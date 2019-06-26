"Попляшут на костях": названы самые завистливые знаки Зодиака

Иногда нам сложно порадоваться успехам окружающих, так как зачастую человеку свойственно считать, что он заслуживает большего.

Мы любим себя ставить на место других людей и казаться лучшими, однако часто это оборачивается не просто здоровой конкуренцией, а "черной", злобной завистью.

Зависть – предательское чувство, которое может отравлять жизнь всем окружающим. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые завистливые и кого стоит опасаться.

Сноб

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы – самый двуличный и лицемерный знак Зодиака, и иногда они могу устроить подлянку даже своим близким. Они склонны к зависти более других, потому что искренне уверенны, что достойны лучшего и все им должно свалиться с неба на голову. Если же кто-то начинает превосходить их в чем-либо, Близнецы могут буквально выйти из себя и стать на тропу войны, только чтобы "переплюнуть" объект своей зависти. Гороскоп совместимости советует не связываться с ними, если не готовы противостоять их негативу.

ДЕВА

Девы – самоуверенные и циничные, они не верят в то, что кто-то с их окружения может быть лучше их самих. Корона у них на голове находится круглосуточно, поэтому они не всегда могут смириться с победами посторонних людей. Зачастую Девы, как говорит любовный гороскоп, стараются построить союз с теми, кто заметно слабее их. А все потому, что они банально боятся конкуренции, а прилагать усилия для того, чтобы стать лучше – совершенно не их метод.

РЫБЫ

Как и свойственно "парным знакам Зодиака", Рыбы – весьма лицемерные и нередко начинают вести нечестную игру. Они пытаются очернить своих конкурентов только для того, чтобы преподнести себя в более выгодном свете. И причина этому только одна – зависть. На самом же деле, Рыбы по своей натуре очень слабые, посему не могут противостоять тем, кто уже чего то добился. А если нет возможности обойти их – значит надо сделать так, чтобы всем вокруг тоже было плохо.

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